Morddrohung im Klassen-Chat: Bursche verurteilt

Im blauen Anzug sitzt der 17-Jährige aus gutem Elternhaus vor der Wiener Richterin. Und spricht über gleich mehrere Baustellen: „Ich hab’ damals nur ein oder zwei Stunden geschlafen.“ Das Resultat seines täglichen Kokainkonsums. Noch dazu kam: „Ich war so frustriert, weil meine Ex-Freundin Schluss gemacht. Ich wurde auch oft abgewiesen von anderen Mädchen.“