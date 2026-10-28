Strenge Kontrolle der Winterreifenpflicht in Tirol

Waren Sie schon in der Werkstatt, um von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln? Nein? Dann wird es höchste Zeit, denn ab dem 1. November gilt – wie jedes Jahr – die situative Winterreifenpflicht. Die Exekutive kündigt entsprechende verstärkte Kontrollen an.
In einer Aussendung macht die Polizei in Tirol darauf aufmerksam, dass „ab dem 1. November in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht gilt“. Diese verpflichtet die Lenkerinnen und Lenker von Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen mit Winterreifen unterwegs zu sein. Bei Schnee, Schneematsch oder Eis müssen an allen Rädern Winterreifen montiert sein.
„Alternativ dürfen Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern verwendet werden, sofern die Fahrbahn durchgehend oder nahezu durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist.“
Auch eine vorausschauende Fahrweise sowie die Überprüfung von Beleuchtung, Scheibenwischern und Frostschutz tragen wesentlich zur Verkehrssicherheit bei.
Oberst Enrico Leitgeb
Bild: Christof Birbaumer
Appell an Verkehrsteilnehmer
Oberst Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei in Tirol, appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, „ihre Fahrzeuge rechtzeitig winterfit zu machen und die Bereifung sowie die Profiltiefe zu überprüfen. Eine den Fahrbahnverhältnissen angepasste Fahrweise und ausreichend Sicherheitsabstand tragen wesentlich zur Verkehrssicherheit bei“.
Strenge Kontrollen angekündigt
Zudem kündigt der Leiter an, dass die Polizei in den kommenden Wochen die Einhaltung der Winterreifenpflicht streng kontrollieren werde. „Verstöße gegen die bestehenden Regelungen werden rigoros geahndet. Bereits einzelne nicht korrekt ausgerüstete Fahrzeuge reichen unter Umständen aus, um bei ungünstigen Fahrbahnverhältnissen den gesamten Verkehr lahmzulegen.“
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