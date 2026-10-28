Strenge Kontrolle der Winterreifenpflicht in Tirol

In einer Aussendung macht die Polizei in Tirol darauf aufmerksam, dass „ab dem 1. November in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht gilt“. Diese verpflichtet die Lenkerinnen und Lenker von Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen mit Winterreifen unterwegs zu sein. Bei Schnee, Schneematsch oder Eis müssen an allen Rädern Winterreifen montiert sein.