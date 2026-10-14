Winterreifenpflicht: Das müssen Autofahrer wissen

Bis zu 10.000 Euro Strafe

Wenn die Straße trocken ist und keine winterlichen Verhältnisse herrschen, bleibt die Fahrt mit Sommerreifen erlaubt. Wer jedoch bei winterlichen Verhältnissen ohne die vorgeschriebenen Reifen erwischt wird, riskiert hohe Verwaltungsstrafen. Im Extremfall können diese bis zu 10.000 Euro hoch sein. Zudem kann die Polizei die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagen.