Sturms Ingolitsch und Malic für Cup-Spiel gesperrt

Sturm Graz muss am Donnerstag im Cup-Achtelfinale bei Austria Lustenau auf Trainer Fabio Ingolitsch und Verteidiger Arjan Malic verzichten!
Ingolitsch wurde vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga nach seiner Roten Karte nach Spielende gegen Ried (2:2) am Sonntag wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für ein Spiel gesperrt, Malic nach seiner Tätlichkeit für zwei Spiele (eines davon bedingt).
Beim folgenden Liga-Auswärtsspiel beim WAC stehen beide wieder zur Verfügung.
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