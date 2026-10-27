Brach in Häuser ein
Kannibale nach 38 Morden in 15 Jahren gefasst
Einer der grausamsten Serienmörder, die je in Uganda ihr Unwesen getrieben haben, ist offenbar dingfest gemacht worden. Der Verdächtige soll teilweise nachts in Häuser eingebrochen sein und seine Opfer mit einer Machete angegriffen haben.
Das Militär von Uganda berichtete auf der Plattform X von dem Ermittlungserfolg: „Ich freue mich, unsere Mitbürger darüber zu informieren, dass die Sicherheitskräfte den bösen Mujurizi Moses festgenommen haben. Den schlimmsten Serienmörder und Kannibalen in der Geschichte Ugandas“, erklärte Militärchef Muhoozi Kainerugaba.
Der Mann soll 38 Menschen von 2010 bis 2025 getötet und verspeist haben. „Wir werden ihn öffentlich vor Gericht stellen und ihn definitiv hinrichten“, erklärte Kainerugaba.
Ein weiteres Bild des mutmaßlichen Kannibalen:
Moses soll sogar ganze Familien ausgelöscht haben. So habe er gemeinsam mit einem Komplizen ein Loch in das Haus eines Pastors geschnitten und alle Bewohner dort mit einer Machete getötet. Die Ermordung von sechs weiteren Personen aus zwei weiteren Familien wird ihm ebenfalls zur Last gelegt.
Zudem soll er weibliche Opfer mit dem Versprechen einer Beziehung angelockt und sie anschließend getötet haben. Medienberichten zufolge soll der Mann in der Vergangenheit mehrmals gefasst werden – er habe aber stets entkommen können oder wurde unter ungeklärten Umständen freigelassen.
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