Mutter nutzte Sohn (7) für Zigaretten-Schmuggel

Gegen die 28-jährige Frau läuft nun ein Steuerstrafverfahren. Nach dem Abschluss der Ermittlungen werden die sichergestellten Zigaretten vernichtet. Brisant an dem Fall ist eine familiäre Vorgeschichte: Bereits Ende August wurde die Mutter der 28-Jährigen ebenfalls am Kölner Flughafen erwischt. Sie reiste damals auch aus Istanbul an und versuchte, 15.000 Zigaretten am Zoll vorbeizuschmuggeln.