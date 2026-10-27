Vor 65 Tagen entlaufen: „Barbara“ ist wieder da!

Ganze 65 Tage streunte der Vierbeiner herum, wurde immer wieder gesichtet, konnte aber nicht eingefangen werden. Tierpfleger Bernd gelang es schließlich, nach einer neuerlichen Sichtung eine Falle zu platzieren, in der „Barbara“ gesichert werden konnte. Nach mehr als zwei Monaten im Freien ist die Hündin nun mager und erschöpft, aber den Umständen entsprechend in gutem Zustand wieder zurück in der Arche Noah.