„Allee-Retter“ wollen strenges Baumschutz-Gesetz

Obwohl sie seit Wochen protestieren, soll die Hälfte der Birken im November gefällt werden. Während zum Beispiel der Ortschef Josef Ramharter eine Gefährdung durch die in die Jahre gekommen Bäume sieht, ist man auf der „Baumretter-Seite“ immer noch mistrauisch.Wirklich abgestorben seien nur wenige Bäume der Allee. Dennoch sollen um die 25 der 81 Bäume weg, die auch bereits markiert sind zur Fällung. „Es besteht die Gefahr, dass Äste oder Bäume umstürzen und Menschen verletzen oder Sachen beschädigen“, heißt es wiederum in einem internen Schreiben der Landesverwaltung.