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Ärger um Fällung

„Allee-Retter“ wollen strenges Baumschutz-Gesetz

Niederösterreich
28.10.2026 09:15
Bald ein Bild der Vergangenheit, ein Teil der Baumallee in Waidhofen.
Bald ein Bild der Vergangenheit, ein Teil der Baumallee in Waidhofen.(Bild: zVf / Gemeinde Waidhofen a.d. Thaya)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Bäume einer historischen Allee in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) sollen bald gefällt werden. Die Gruppe „Baumstimmen“ möchte das stoppen, und zudem ein Volksbegehren im Nationalrat einbringen, das heimische Bäume besser schützt.

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Paradoxerweise gibt es in der asphaltreichen Bundeshauptstadt Wien einen gesetzlichen Baumschutz – aber viel weiter weg, im Waldviertel, nicht. Dort kommt nun der Wunsch für einen österreichweiten Schutzmaßnahmen auf. Die Bitte kommt von der Initiative „Baumstimmen“ die in Waidhofen an der Thaya für den Erhalt einer alten Birkenallee kämpft, die „Krone“ berichtete.

Obwohl sie seit Wochen protestieren, soll die Hälfte der Birken im November gefällt werden. Während zum Beispiel der Ortschef Josef Ramharter eine Gefährdung durch die in die Jahre gekommen Bäume sieht, ist man auf der „Baumretter-Seite“ immer noch mistrauisch.Wirklich abgestorben seien nur wenige Bäume der Allee. Dennoch sollen um die 25 der 81 Bäume weg, die auch bereits markiert sind zur Fällung. „Es besteht die Gefahr, dass Äste oder Bäume umstürzen und Menschen verletzen oder Sachen beschädigen“, heißt es wiederum in einem internen Schreiben der Landesverwaltung.

Angst vor Protest
Wann die alten Birken nun gefällt werden, erfährt die Initiative nicht. „Jedes mal wenn ich Bagger höre, werde ich schon unruhig“, sagt Sprecherin Alexandra Muhm. Die „Baumstimmen“ sehen die Rodung der Allee in Waidhofen als Zeichen, dass in ganz Österreich vor allem alte Bäume besser geschützt werden sollten. „Wir bräuchten aber 100.000 Stimmen für ein Volksbegehren im Nationalrat“, betont  Muhm, die hofft, dass sich bald mehr Menschen den „Baumstimmen“ anschließen werden.

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