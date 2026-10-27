Baumgartner schießt Leipzig ins Cup-Achtelfinale!

Auch Hütter nimmt Aufstiegshürde

Eine Runde weiter ist auch Frankfurt mit Trainer Adi Hütter. Die Eintracht gewann das Oberhaus-Duell mit dem HSV auswärts 3:1. Augsburg setzte sich beim Drittligisten Großaspach 4:2 durch. Mainz verlor mit Stefan Posch und Philipp Mwene 0:2 bei Zweitligist VfL Bochum.