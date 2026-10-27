Baumgartner schießt Leipzig ins Cup-Achtelfinale!

Christoph Baumgartner hat Leipzig vor einem bitteren Pokal-Ausscheiden bewahrt!
Der deutsche Bundesligist setzte sich dank eines Doppelpacks des eingewechselten ÖFB-Teamspielers in der 2. Runde des DFB-Cups 2:1 bei Drittligist Rot-Weiß Essen durch.
Die Gäste liefen in Unterzahl bis zur 78. Minute einem 0:1-Rückstand nach, ehe der zuletzt lange verletzte Niederösterreicher zweimal scorte (78., 82.). Nicolas Seiwald hatte in der 44. Minute nach Fouls Gelb-Rot gesehen.
Auch Hütter nimmt Aufstiegshürde
Eine Runde weiter ist auch Frankfurt mit Trainer Adi Hütter. Die Eintracht gewann das Oberhaus-Duell mit dem HSV auswärts 3:1. Augsburg setzte sich beim Drittligisten Großaspach 4:2 durch. Mainz verlor mit Stefan Posch und Philipp Mwene 0:2 bei Zweitligist VfL Bochum.
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