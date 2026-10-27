„Drogen-Terroristen“
Fünf Tote bei erneutem US-Militärangriff auf Boot
Zum wiederholten Male hat das US-Militär nach eigenen Angaben ein Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen und dabei fünf Menschen getötet. Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass das Schiff „aktiv“ am Drogenhandel beteiligt gewesen sei, teilte das für die Region zuständige Militärkommando Southcom auf X mit.
Das US-Militär bezeichnete die Getöteten als „Drogenterroristen“. In dem Beitrag war ein Video zu sehen, das den Angriff auf das Schnellboot zeigen soll. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden. Wie auch diesmal ist danach meistens von mehreren getöteten „Drogenterroristen“ die Rede.
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