Land Vorarlberg vergibt zehn GO-Stipendien

Um die Vorarlberger Kunstszene stärker international zu vernetzen, vergibt das Land für 2027 erneut zehn der begehrten GO-Stipendien. Bewerben können sich Einzelpersonen und Kollektive aus allen künstlerischen Bereichen. Jede Förderung ist mit 5000 Euro dotiert.
„Wer sich international austauscht und über regionale Grenzen hinweg vernetzt, gibt der eigenen Kunst wichtige Impulse. Das hilft dabei, die eigene Karriere nachhaltig aufzubauen“, betont Landesrätin Barbara Schöbi-Fink. Gerade wenn die Budgets knapp sind, unterstützt dieses Modell individuelle Vorhaben gezielt und öffnet Türen ins Ausland.
Bewerbung bis 16. Dezember möglich
Das GO-Stipendium lässt den Kunstschaffenden viele Freiheiten. Sie können damit eigene Ideen umsetzen, neue Netzwerke knüpfen, an Kunstresidenzen teilnehmen, recherchieren oder Texte schreiben. Eine Jury bewertet die Projekte danach, wie gut und überzeugend die eingereichten Ideen sind. Wer die Mittel nutzen möchte, kann die Unterlagen bis Mittwoch, 16. Dezember 2026, einreichen.
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