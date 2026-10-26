Land Vorarlberg vergibt zehn GO-Stipendien

Bewerbung bis 16. Dezember möglich

Das GO-Stipendium lässt den Kunstschaffenden viele Freiheiten. Sie können damit eigene Ideen umsetzen, neue Netzwerke knüpfen, an Kunstresidenzen teilnehmen, recherchieren oder Texte schreiben. Eine Jury bewertet die Projekte danach, wie gut und überzeugend die eingereichten Ideen sind. Wer die Mittel nutzen möchte, kann die Unterlagen bis Mittwoch, 16. Dezember 2026, einreichen.