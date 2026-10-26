Milchtransporter stürzte Hang hinab

Der Lenker war gegen 13.15 Uhr mit seinem voll beladenen Milchtransporter auf einer Bergstraße unterwegs. Auf Höhe Lütisburg (Kanton St. Gallen) kam ihm nach seinen Angaben ein bislang unbekanntes Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Lastwagenfahrer ab und wich nach rechts aus. Zunächst kam der Transporter auf der angrenzenden Wiese zum Stehen, dann jedoch geriet das Schwerfahrzeug ins Rutschen, stürzte den Hang hinunter und überschlug sich. Einige Meter tiefer kam der Lastwagen auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.