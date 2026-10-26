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Verdienstzeichen

Diese elf Persönlichkeiten wurden ausgezeichnet

Vorarlberg
26.10.2026 15:25
Landeshauptmann Markus Wallner überreichte acht Große Verdienstzeichen und drei Verdienstzeichen ...
Landeshauptmann Markus Wallner überreichte acht Große Verdienstzeichen und drei Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg.(Bild: ALEXANDRA SERRA)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Nationalfeiertag zeichnete Landeshauptmann Markus Wallner elf Persönlichkeiten aus Vorarlberg und den Nachbarregionen aus. Verliehen wurden acht Große Verdienstzeichen sowie drei Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg. Die Geehrten wurden für ihren langjährigen und herausragenden Einsatz in Kultur, Bildung, Soziales, Naturschutz und grenzüberschreitender Zusammenarbeit gewürdigt.

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„Was ein Land zusammenhält, sind Menschen, die hinschauen, anpacken und dranbleiben. Sie machen unser Vorarlberg jeden Tag ein Stück besser – leise, verlässlich und weit über das Notwendige hinaus“, betonte Wallner in seiner Festrede. Der Nationalfeiertag sei der ideale Anlass, dieses Engagement sichtbar zu machen und Danke zu sagen – auch an die Familien der Ausgezeichneten.

Acht Persönlichkeiten erhielten das Große Verdienstzeichen für ihre prägenden Leistungen:

  • Dr. Eva Häfele (Dornbirn): Die Gründerin von worknet und Langzeit-Engagierte der Offenen Jugendarbeit Hohenems verbindet wissenschaftliche Expertise mit gesellschaftlicher Teilhabe. Aktuell ist sie Obfrau des Netzwerks Double Check.

  • Susanne Marosch (Hard): Seit 2011 leitet sie den Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und baute die erste private Stammzellspender-Datenbank des Landes auf, über die bereits mehr als 800 lebensrettende Spenden vermittelt wurden.

  • Dr. Werner Bundschuh (Dornbirn): Als Historiker, Pädagoge und langjähriger Obmann der Johann-August-Malin-Gesellschaft hat er die regional geschichtliche Aufarbeitung der NS-Zeit sowie die Erinnerungskultur maßgeblich geprägt.

  • Richard Dietrich (Lauterach): Der Lebensmittel-Handwerker setzt sich für Biodiversität und die Wiederentdeckung des Vorarlberger Riebelmaises sowie den Erhalt von Streuobstwiesen ein.

  • Josef „Sepp“ Gröfler (Dornbirn): Über zwei Jahrzehnte leitete er die Telefonseelsorge Vorarlberg, baute die digitale Krisenhilfe aus und vermittelt als Autor und Kabarettist Zuversicht mit Humor.

  • Markus Linder (Mieming/Tirol): Der Musiker, Kabarettist und Gründer des New Orleans Festivals in Innsbruck ist seit Jahrzehnten fest mit dem Kulturleben Vorarlbergs verbunden.

  • Hubert Dragaschnig und Augustin Jagg (beide Bregenz): Die beiden Gründer des Theater Kosmos machten die Spielstätte seit 1996 zu einer zentralen Plattform für zeitgenössisches Theater und gesellschaftlichen Diskurs.

Drei weitere Persönlichkeiten wurden mit dem Verdienstzeichen geehrt:

  • Barbara Knittel (Feldkirch): Die Theologin und Psychotherapeutin gestaltet seit 2009 im Seniorenteam ALTER-naviv Bildungsangebote für ältere Menschen.

  • Reto Friedauer (St. Margrethen/CH): Als ehemaliger Gemeindepräsident und Mitbegründer des Vereins Agglomeration Rheintal förderte er die grenzüberschreitende Mobilität und Regionalentwicklung.

  • Günther Ladstätter (Bregenz): Seit über 50 Jahren setzt er sich im Naturschutzbund und in der Umweltbildung für den Erhalt heimischer Naturräume ein.

Der Festakt wurde musikalisch vom Harfen-Duo „Deux Ailes d’Anges“ der Stella Vorarlberg Privathochschule begleitet. Die Laudationes auf die Geehrten hielt Marc Vogel.

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