Diese elf Persönlichkeiten wurden ausgezeichnet

Dr. Eva Häfele (Dornbirn): Die Gründerin von worknet und Langzeit-Engagierte der Offenen Jugendarbeit Hohenems verbindet wissenschaftliche Expertise mit gesellschaftlicher Teilhabe. Aktuell ist sie Obfrau des Netzwerks Double Check.

Susanne Marosch (Hard): Seit 2011 leitet sie den Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und baute die erste private Stammzellspender-Datenbank des Landes auf, über die bereits mehr als 800 lebensrettende Spenden vermittelt wurden.

Dr. Werner Bundschuh (Dornbirn): Als Historiker, Pädagoge und langjähriger Obmann der Johann-August-Malin-Gesellschaft hat er die regional geschichtliche Aufarbeitung der NS-Zeit sowie die Erinnerungskultur maßgeblich geprägt.

Richard Dietrich (Lauterach): Der Lebensmittel-Handwerker setzt sich für Biodiversität und die Wiederentdeckung des Vorarlberger Riebelmaises sowie den Erhalt von Streuobstwiesen ein.

Josef „Sepp“ Gröfler (Dornbirn): Über zwei Jahrzehnte leitete er die Telefonseelsorge Vorarlberg, baute die digitale Krisenhilfe aus und vermittelt als Autor und Kabarettist Zuversicht mit Humor.

Markus Linder (Mieming/Tirol): Der Musiker, Kabarettist und Gründer des New Orleans Festivals in Innsbruck ist seit Jahrzehnten fest mit dem Kulturleben Vorarlbergs verbunden.