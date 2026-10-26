Feuerwehr rettet Frau nach Küchenbrand

Ein schriller Feueralarm hat in der Nacht auf den 25. Oktober 2026 in einer Wohnanlage in Bürs (Vorarlberg) Schlimmeres verhindert. Dank einer aufmerksamen Nachbarin und dem schnellen Eingreifen der Rettungskräfte konnte eine Frau nach einem Küchenbrand rechtzeitig aus ihrer Wohnung geholt werden.
Gegen Mitternacht wurde die Bewohnerin durch den Feueralarm und beißenden Brandgeruch geweckt – und zögerte keine Sekunde: Sie alarmierte sofort die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL). Dichter Rauch zog durch das Gebäude, als die Einsatzkräfte anrückten. Der gesamte Wohnblock wurde evakuiert.
Bewohnerin im Krankenhaus
Die Florianijünger aus Bürs eilten zum Brand in der betroffenen Wohnung und brachten die Bewohnerin in Sicherheit. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Der Brand in der Küche war rasch gelöscht. Nach einer gründlichen Lüftung der Räume gaben die Einsatzkräfte Entwarnung, sodass alle anderen Bewohner wohlbehalten in ihre vier Wände zurückkehren konnten.
Glück im Unglück: Bis auf die gerettete Mieterin wurde glücklicherweise niemand weiter verletzt. Was genau den Brand in der Küche ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar und wird von den Ermittlern geprüft. Bei dem nächtlichen Einsatz waren insgesamt 20 Kräfte der Feuerwehr Bürs, zwei Sanitäter des Roten Kreuzes sowie vier Beamte der Bundespolizei vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.