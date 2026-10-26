Feuerwehr rettet Frau nach Küchenbrand

Bewohnerin im Krankenhaus

Die Florianijünger aus Bürs eilten zum Brand in der betroffenen Wohnung und brachten die Bewohnerin in Sicherheit. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Der Brand in der Küche war rasch gelöscht. Nach einer gründlichen Lüftung der Räume gaben die Einsatzkräfte Entwarnung, sodass alle anderen Bewohner wohlbehalten in ihre vier Wände zurückkehren konnten.