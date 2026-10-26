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Aufmerksame Nachbarin

Feuerwehr rettet Frau nach Küchenbrand

Vorarlberg
26.10.2026 12:24
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein schriller Feueralarm hat in der Nacht auf den 25. Oktober 2026 in einer Wohnanlage in Bürs (Vorarlberg) Schlimmeres verhindert. Dank einer aufmerksamen Nachbarin und dem schnellen Eingreifen der Rettungskräfte konnte eine Frau nach einem Küchenbrand rechtzeitig aus ihrer Wohnung geholt werden.

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Gegen Mitternacht wurde die Bewohnerin durch den Feueralarm und beißenden Brandgeruch geweckt – und zögerte keine Sekunde: Sie alarmierte sofort die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL). Dichter Rauch zog durch das Gebäude, als die Einsatzkräfte anrückten. Der gesamte Wohnblock wurde evakuiert. 

Bewohnerin im Krankenhaus
Die Florianijünger aus Bürs eilten zum Brand in der betroffenen Wohnung und brachten die Bewohnerin in Sicherheit. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Der Brand in der Küche war rasch gelöscht. Nach einer gründlichen Lüftung der Räume gaben die Einsatzkräfte Entwarnung, sodass alle anderen Bewohner wohlbehalten in ihre vier Wände zurückkehren konnten.

Glück im Unglück: Bis auf die gerettete Mieterin wurde glücklicherweise niemand weiter verletzt. Was genau den Brand in der Küche ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar und wird von den Ermittlern geprüft. Bei dem nächtlichen Einsatz waren insgesamt 20 Kräfte der Feuerwehr Bürs, zwei Sanitäter des Roten Kreuzes sowie vier Beamte der Bundespolizei vor Ort.

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