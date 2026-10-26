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Verfolgungsjagd: Bub (13) flüchtet vor Polizei

Vorarlberg
26.10.2026 16:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Stadtpolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und ohne Führerschein war ein 13-jähriger Schweizer in der Nacht auf Sonntag auf einem Motorrad unterwegs. Erst nach einer Verfolgungsfahrt durch die St. Galler Innenstadt, rund 30 Kilometer von Bregenz entfernt, konnte die Polizei den Jugendlichen stoppen.

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Eine Routinekontrolle der Stadtpolizei St. Gallen nahm in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine gefährliche Wendung. Kurz nach 2.30 Uhr beabsichtigte eine Polizeipatrouille auf der Rorschacher Straße, einen Motorradfahrer zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der Lenker jedoch Gas und versuchte, sich der Kontrolle gewaltsam zu entziehen.

Rücksichtslos durch das Stadtgebiet
Auf seiner Flucht fuhr der Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen der Ermittler mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und missachtete dabei mehrere Verkehrssignale. Die verhängnisvolle Spritztour endete schließlich auf Höhe der Gottfried-Keller-Straße, wo die Einsatzkräfte den Lenker anhalten und festnehmen konnten.

Bei der anschließenden Anhaltung folgte das große Staunen: Auf dem Bike saß ein erst 13-jähriger Schweizer. Weitere Abklärungen der Beamten ergaben rasch den Grund für die waghalsige Flucht: Der Jugendliche war naturgemäß ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Zudem bestand für das genutzte Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz. Der 13-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Er wird nun bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

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