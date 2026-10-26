Verfolgungsjagd: Bub (13) flüchtet vor Polizei

Bei der anschließenden Anhaltung folgte das große Staunen: Auf dem Bike saß ein erst 13-jähriger Schweizer. Weitere Abklärungen der Beamten ergaben rasch den Grund für die waghalsige Flucht: Der Jugendliche war naturgemäß ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Zudem bestand für das genutzte Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz. Der 13-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Er wird nun bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.