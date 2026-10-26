Zwei Jugendliche nach Raub mit Messer festgenommen

Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mittag. Die drei Opfer – im Alter von 13 und 14 Jahren – fuhren zunächst mit einem Linienbus vom St. Galler Hauptbahnhof in Richtung St. Georgen. Bereits während der Fahrt wurden sie auf zwei ältere Jugendliche aufmerksam. Als die Dreiergruppe an der Gellerstraße ausstieg, folgten ihnen die beiden und bedrohten die Jüngeren wenig später mit dem Messer. Das kriminelle Duo forderte die Herausgabe von Wertsachen und entkam wenig später mit einem Rucksack, Schuhen und weiteren Gegenständen.