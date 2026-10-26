Zwei Jugendliche nach Raub mit Messer festgenommen

Im Schweizer Nachbarkanton St. Gallen wurden am Sonntag zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren nach einem Raubüberfall festgenommen. Sie hatten zuvor drei jüngere Jugendliche im Bus verfolgt und anschließend auf offener Straße mit einem Messer bedroht, um sie zu bestehlen.
Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mittag. Die drei Opfer – im Alter von 13 und 14 Jahren – fuhren zunächst mit einem Linienbus vom St. Galler Hauptbahnhof in Richtung St. Georgen. Bereits während der Fahrt wurden sie auf zwei ältere Jugendliche aufmerksam. Als die Dreiergruppe an der Gellerstraße ausstieg, folgten ihnen die beiden und bedrohten die Jüngeren wenig später mit dem Messer. Das kriminelle Duo forderte die Herausgabe von Wertsachen und entkam wenig später mit einem Rucksack, Schuhen und weiteren Gegenständen.
Festnahme in der Innenstadt
Die Bestohlenen alarmierten die Polizei, eine Fahndung mit mehreren Patrouillen wurde eingeleitet. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Wenig später stellten die Beamten einen 14-jährigen Schweizer in der Innenstadt und nahmen ihn fest. Kurz darauf ging der Polizei auch der 15-jährige Komplize, ebenfalls Schweizer Staatsbürger, ins Netz. Die Kantonspolizei St. Gallen hat gemeinsam mit der Jugendanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen.
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