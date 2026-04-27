Bischofshofen wird immer mehr zur Schulstadt

Nach der Absage für den Bau des neuen multifunktionalen Sportzentrums am Lackenhof – die Kosten explodierten auf 25 Millionen Euro – versucht man am Areal die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen. Die Chance, dass dort mittelfristig ein kleineres Sportzentrum errichtet wird, ist noch nicht begraben. Mit einem jährlichen Budget knapp unter 40 Millionen Euro pro Jahr wäre das Projekt aber zu teuer für die Stadt geworden.