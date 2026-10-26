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VdBs Appell | Kaffee mit Kickl

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(Bild: APA/PETER LECHNER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

VdBs Appell. Haben Sie zugehört? Gestern Abend sprach der Bundespräsident, der sich außer in halblustigen Videos in den sozialen Medien öffentlich kaum noch blicken und hören lässt, aus Anlass des Nationalfeiertages wieder einmal zu den Österreicherinnen und Österreichern – „und allen, die in Österreich leben“, wie er nie vergisst, anzufügen. Und er hatte da etwas zu sagen: Etwa, dass die Zweite Republik „eine einzige Erfolgsgeschichte“ ist. Das sei möglich geworden, weil die Österreicher gelernt haben. Van der Bellen: „Wir haben gelernt, dass es geradewegs in den Abgrund führt, wenn man sich als Volk spalten lässt und unversöhnlich andere zu Feinden erklärt, verspottet, erniedrigt und verfolgt.“ Die Österreicher haben, findet der Bundespräsident, in der Nachkriegszeit gelernt, „gute Kompromisse zu finden und aufeinander zuzugehen“. Und so plädiert VdB einmal mehr, uns dieser Kompromissfähigkeit zu besinnen.

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Kaffee mit Kickl. Wir sollten uns, sagte der Bundespräsident in seiner Nationalfeiertagsrede, unsere Heimat doch nicht schlechtreden lassen. Er glaube nach wie vor, dass der gute Kompromiss – die Haltung: „Wir werden uns schon einigen“ – das gute österreichische Erfolgsrezept sei. Das starke, tragfähige Fundament seien die Menschenrechte, gegenseitiger Respekt und Zusammenarbeit. Wir sollten uns nicht spalten lassen. „Das Volk sind schon wir alle. Egal, wen wir wählen.“ Da gerade erst Herbert Kickl bei Van der Bellen zum Kaffee in der Hofburg war: Wie sehr wohl dieses Treffen die Nationalfeiertagsrede beeinflusste? Immerhin postete VdB danach: „Ich danke Klubobmann Herbert Kickl für das gute Gespräch.“

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