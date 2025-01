Tempo 80 auf A2 in Höhe Wiener Neudorf ist nun fix

Warum? „Seit 30 Jahren leben dort Hunderte Familien über dem gesetzlichen Grenzwert, was Lautstärke und Schadstoffemissionen betrifft“, so Janschka. Eine dreizehn Meter hohe Lärmschutzmauer wurde aufgebaut – übrigens die höchste Österreichs. „Danach lag man dann immer noch über dem erlaubten Grenzwert“, so Janschka. „Und ich wusste damals schon, dass das nicht viel bringen wird. Nirgendwo in Österreich ist es so laut wie bei uns“. Und so kämpfte er weiter.