Tabakovic on fire! Watch his hat trick here in this video

Red Bull Salzburg won the top-of-the-table clash in the Austrian Bundesliga and is now the only club hot on the heels of league leader Rapid. The Red Bulls won 3-1 (1-1) on Sunday in the final match of the tenth round against defending champions LASK, thanks to three goals from striker Haris Tabakovic (25', 49', 74'). Krone.at—in cooperation with Sky Sport Austria—presents all the highlights (in the video above).