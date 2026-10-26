With a field knife
A passerby stopped cars and scratched their hoods
Law enforcement is still puzzling over the motive for the incidents. A 58-year-old man is alleged to have stopped several vehicles on the B1 near Vöcklabruck, made threats, and, in some cases, scratched the hoods with a field knife. The suspect was arrested and taken to jail.
A 58-year-old man from Pinsdorf was arrested by police Sunday night in the Vöcklabruck area. The man is alleged to have stopped several passing vehicles around 2:45 a.m. near the B1.
He is then said to have pulled out a pocket knife and used it to threaten the occupants of three cars. According to witness statements, he used the knife to scratch the hoods of two of the stopped vehicles. The 58-year-old is also suspected of telling a taxi driver, “Get out, or you’re dead.”
After several victims alerted the police, the 58-year-old was arrested. He did not resist arrest. The man was taken to the Wels correctional facility.
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