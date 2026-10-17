Trump-Gegner Obama warnt: „Können noch verlieren!“

Wie motiviert sind die Trump-Fans?

Wie viel besser die Republikaner abschneiden könnten, da deren Wähler bei Umfragen per Telefon den Statistikern gerne einen Bären aufbinden, diese Prognose wagt niemand. Statistisch belegt ist allerdings: Trumps treue Anhänger halten ihm nach wie vor die Stange. Nach einer aktuellen CNN-Umfrage würden 98 Prozent wieder für ihn stimmen. Der entscheidende Faktor ist: Wie motiviert sind die Trump-Fans, zur Wahlurne zu gehen, wenn ihr Idol nicht auf dem Stimmzettel steht.