Liefering holt Punkt gegen Bregenz – „zu wenig“

Dieses Momentum nahm Liefering aber nach Wiederanpfiff nicht mit auf den Rasen. Nussbaumer (51.) stellte den Vorsprung für die Ländle-Elf wieder her. Danach fehlte den Salzburgern die letzte Konsequenz. Der Ausgleich gelang zehn Minuten vor Schluss dennoch – wenn auch durch Glück. Eine Flanke von Matjasec wurde immer länger und länger und fand schließlich den Weg ins Gehäuse. Am Ende blieb aber ein 2:2 – aus Sicht von Liefering enttäuschend. „Viel zu wenig gegen Bregenz. Gefühlt schießen wir uns die zwei Tore selbst, wir haben schon auch den Anspruch, dass wir die nächsten Schritte gehen und das heißt, dass wir diese Spiele gewinnen“, meinte Trainer Danny Galm im Anschluss.