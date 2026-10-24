Liefering holt Punkt gegen Bregenz – „zu wenig“

Liefering kam in der 2. Liga gegen Bregenz nicht über ein 2:2 hinaus. Damit bleibt die Elf von Trainer Danny Galm im Mittelfeld der Tabelle. Am Mittwoch steigt in Genk das Hinspiel in der Youth League für die U19 der Jungbullen.
Rodrigues (5.) köpfelte nach einem Freistoß aus dem linken Halbraum früh zum 1:0 für die Vorarlberger ein. Danach tat sich Liefering schwer, offensiv Lösungen zu finden. Riquelme traf einmal die Latte. In der 44. Minute war es erneut ein Kopfball, der zu einem Torerfolg führte: Leles schraubte sich hoch und glich für die Jungbullen aus.
Dieses Momentum nahm Liefering aber nach Wiederanpfiff nicht mit auf den Rasen. Nussbaumer (51.) stellte den Vorsprung für die Ländle-Elf wieder her. Danach fehlte den Salzburgern die letzte Konsequenz. Der Ausgleich gelang zehn Minuten vor Schluss dennoch – wenn auch durch Glück. Eine Flanke von Matjasec wurde immer länger und länger und fand schließlich den Weg ins Gehäuse. Am Ende blieb aber ein 2:2 – aus Sicht von Liefering enttäuschend. „Viel zu wenig gegen Bregenz. Gefühlt schießen wir uns die zwei Tore selbst, wir haben schon auch den Anspruch, dass wir die nächsten Schritte gehen und das heißt, dass wir diese Spiele gewinnen“, meinte Trainer Danny Galm im Anschluss.
ADMIRAL 2. Liga: Liefering – SW Bregenz 2:2 (1:1). – FC Liefering (4-2-3-1): Sarcevic; Hussauf, Masching (61. Onwuzulike), Pokorny, Zangerl (88. Feldinger); Riquelme, Alekisc (72. Kosakiewic); Matjasec, Werner (72. Matijasevic), Moser; Leles (61. Sulbaran). – Red Bull Arena, Ristoskov. – Torfolge: 0:1 (5.) Rodrigues, 1:1 (44.) Leles, 1:2 (Nussbaumer (51.), 2:2 (80.) Matjasec
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