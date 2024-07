Aus für Club? City-Beats-Gerüchte reißen nicht ab

In der Salzburger Immobilien-Landschaft tut sich derzeit einiges. So soll schon bald dem AVA-Hof, der sich zwischen Griesgasse und Franz-Josef-Kai beim Hanuschplatz in der Stadt Salzburg befindet, neues Leben eingehaucht werden. Eine Modekette – in deren Besitz sich das Haus befindet – und ein Hotel werden dort einziehen. Mit den Bauarbeiten will man noch in diesem Jahr starten. Jetzt rückte aber auch das Nachbargebäude, in dem sich das Nachtlokal „City Beats“ befindet, wieder in den Fokus der immobilienaffinen Salzburger.