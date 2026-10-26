Zeitreise mit Honig und römischen Geheimnissen

Seit Samstag gibt es in der Römerstadt Carnuntum Familienführungen für die Herbstferien. Ein besonderer Schwerpunkt: „Der Tod und das Jenseits in der römischen Antike“.
Frisch gebackenes Fladenbrot, süße „Globi“ – Topfenbällchen mit Honig – und jede Menge Geschichte: In der Römerstadt Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha können Besucher in den Herbstferien in die faszinierende Welt der Antike eintauchen. Aus der nachgebauten römischen Küche strömen verführerische Düfte, die schon vor rund 2000 Jahren den Römern das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen.
Die Schau „In den Wohnzimmern der Römer“ lädt bis 2. November dazu ein, den Alltag der Menschen in der Antike kennenzulernen. Wie wohnten die Römer? Wie gestalteten sie ihre Wohnräume? Bei einem Rundgang durch die originalgetreu rekonstruierten römischen Häuser wird Geschichte lebendig. Besucher erhalten Einblicke in die Wohnkultur, die Lebensgewohnheiten und die häusliche Welt einer längst vergangenen Epoche. Die römische Küche bildet dabei einen besonders reizvollen Zugang: Denn Essen war schon damals weit mehr als reine Nahrungsaufnahme – es gehörte genauso wie heute zum gesellschaftlichen Leben und spiegelte auch die Kultur und die Vorlieben der Menschen wider.
Trauern wie die Römer
Rund um Allerheiligen richtet sich der Blick in Carnuntum zudem auf ein Thema, das die Menschheit seit jeher beschäftigt: den Tod und das Leben danach. Unter dem Titel „Tod und Jenseits der römischen Antike“ stehen in Carnuntum am 1.November Vorstellungen der Römer vom Jenseits sowie ihre Bestattungsbräuche im Mittelpunkt.
Weitere Informationen und Tickets unter: www.carnuntum.at
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