Zeitreise mit Honig und römischen Geheimnissen

Die Schau „In den Wohnzimmern der Römer“ lädt bis 2. November dazu ein, den Alltag der Menschen in der Antike kennenzulernen. Wie wohnten die Römer? Wie gestalteten sie ihre Wohnräume? Bei einem Rundgang durch die originalgetreu rekonstruierten römischen Häuser wird Geschichte lebendig. Besucher erhalten Einblicke in die Wohnkultur, die Lebensgewohnheiten und die häusliche Welt einer längst vergangenen Epoche. Die römische Küche bildet dabei einen besonders reizvollen Zugang: Denn Essen war schon damals weit mehr als reine Nahrungsaufnahme – es gehörte genauso wie heute zum gesellschaftlichen Leben und spiegelte auch die Kultur und die Vorlieben der Menschen wider.