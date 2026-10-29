Ein Baby, das jetzt ein Sternenkind ist

Wenn ein Baby stirbt, kurz nach der Geburt oder noch im Mutterleib, dann gibt es sie. Diese eine Frage. Die vielleicht aus Unwissenheit gestellt wird. Oder dem Mangel an Empathie. Nämlich: „Wieso trauert man um ein Baby, das ja eh noch nicht gelebt hat?“ Bernadette und ihr Mann haben diese Frage oft gehört. „Sie ist bitter. Weil die tiefe Trauer, die betroffene Eltern spüren, nicht anerkannt wird. Weil man ihnen den Schmerz abspricht. Und vor allem: Das Kind hat ja gelebt. In mir. Die Verbindung ist da. Die Liebe.“