Teilzeit und Überstunden prägen den Arbeitsmarkt

Tourismus: Bild der Gegensätze

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen den Branchen. In der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewerbe sowie in der Hotellerie und Gastronomie gehören überlange Arbeitszeiten zum beruflichen Alltag.

Besonders im für die Europaregion so wichtigen Tourismus sieht man in der neu konzipierten Studie ein Bild der Gegensätze. Die Branche sei durch eine Polarisierung zwischen sehr langen Arbeitszeiten einerseits und kurzen Stundenmodellen andererseits geprägt.