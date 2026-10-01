Tiroler Arbeitsmarkt bleibt auf stabilem Kurs

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der verfügbaren Lehrstellen. Diese liegen bei 1548, ein Plus von über 24%. Damit unterscheidet sich der Lehrstellenmarkt in Tirol von allen anderen Bundesländern. Die Landesregierung präsentierte dazu einen Masterplan, bei dem bis 2035 200 Mio. Euro in die Modernisierung der Berufsschulen fließen soll.