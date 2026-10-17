„Kein Mangel an Arbeit, aber an Arbeitskräften“

Experte glaubt an Schlüsselrolle des AMS

„Die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre ist nicht, genügend Arbeit zu schaffen, sondern Menschen dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten laufend weiterzuentwickeln und dort einzusetzen, wo sie den größten Beitrag leisten können“, brachte es der IHS-Direktor treffend auf den Punkt. Dabei könne das AMS laut Bonin eine Schlüsselrolle einnehmen, indem es die Menschen nicht erst bei der Arbeitslosigkeit begleitet, sondern sie während des gesamten Erwerbslebens bei beruflichen Veränderungen unterstützt.