Austria-Krise! Stöger: „Keine Mannschaft, die …“

Helm sprüht vor Energie

„Mit dieser Situation sind wir alle unzufrieden und die Kritik ist total berechtigt“, erklärte Helm im Sky-Gespräch. Ihn ärgerte besonders, dass man zweimal hintereinander eine Führung nicht zu drei Punkten nutzen konnte. „Wir hauen uns im Moment die Leistung mit relativ einfachen Gegentoren zusammen, das schmerzt brutal“, erklärte er. Der Trainer hofft trotz des Fehlstarts, weiter das Vertrauen zu erhalten und im Cup am Dienstag gegen Hartberg und gegen Rapid die Wende zu schaffen. „Ich sprühe vor Energie. Es zieht mich schon runter, aber es ist der Antrieb, dass man da rauskommt. Du musst klar bleiben im Kopf, da sind wir alle gefragt. Ich im Führen der Mannschaft und die Spieler auf dem Spielfeld.“