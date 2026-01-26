Über 5000 Dollar: Gold bricht alle Rekorde

Gold hat sich in den ersten Wochen des Jahres um knapp 18 Prozent verteuert, nachdem der Preis für das Edelmetall im Vorjahr bereits um 65 Prozent gestiegen war. Dies war das höchste Jahresplus seit 1979. Der Preis ist 2025 um mehr als 2000 Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Für den Anstieg von 1000 bis auf 2000 Dollar hatte der Goldpreis etwa zehn Jahre benötigt.