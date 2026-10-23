36-Jähriger stirbt nahe Salzburg nach Sturz

Ein tödlicher Fahrradunfall hat sich in der Nacht auf Freitag im grenznahen Piding (D) ereignet. Ein 36-Jähriger kam in den Saalachauen von einer Forststraße ab und stürzte in das tiefergelegene Bachbett des Aubachs. Trotz sofortiger Reanimation starb der Mann noch an der Unfallstelle.
In unmittelbarer Nähe zu Salzburg ist ein 36-jähriger Radfahrer in der Nacht auf Freitag tödlich verunglückt. Der Mann war in den Saalachauen bei Piding auf einer Forststraße unterwegs, als er auf Höhe des Aubachs aus noch ungeklärter Ursache vom Weg abkam.
Er stürzte in das tieferliegende Bachbett und wurde dort kurz nach Mitternacht leblos gefunden. Anwohner beziehungsweise Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation, doch für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet. Das Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Polizei Bad Reichenhall untersucht nun den genauen Unfallhergang.
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