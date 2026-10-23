36-Jähriger stirbt nahe Salzburg nach Sturz

Ein tödlicher Fahrradunfall hat sich in der Nacht auf Freitag im grenznahen Piding (D) ereignet. Ein 36-Jähriger kam in den Saalachauen von einer Forststraße ab und stürzte in das tiefergelegene Bachbett des Aubachs. Trotz sofortiger Reanimation starb der Mann noch an der Unfallstelle.