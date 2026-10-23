Energiewerk: Hartes Ringen um den Grazer Abfall

Holding Graz: Daten sind überprüft und bestätigt

Was sagt die Holding Graz zu diesen Vorwürfen? Laut ihr vermischt GAW unterschiedliche Datengrundlagen. Die Restmüll-Menge in der Steiermark sei viel höher, betrage knapp 200.000 Tonnen (inklusive gemischten Siedlungsanfällen). Auch seien nur etwa fünf Prozent auszusortieren. „Für die Dimensionierung des Energiewerks entscheidend sind außerdem nicht die gesamten steirischen Restmüllmengen, sondern die tatsächlich verfügbaren und für das Projekt vorgesehenen Mengen. Die bestehende Anlage in der Sturzgasse verfügt aktuell und auch künftig über eine Gesamtkapazität von 110.000 Tonnen pro Jahr.“ Die Daten seien von einem unabhängigen Gutachter aus Deutschland erneut überprüft und bestätigt worden.