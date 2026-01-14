Grippeimpfung jetzt kann die Semesterferien retten

Voller Schutz nach etwa einer Woche

Die echte Grippe schlage derzeit zwar vermehrt mit dem neuen Viren-Stamm H3N2 zu, gegen den die Impfung nicht so stark wirkt. Dennoch bietet die Immunisierung einen verbesserten Schutz. „Ab dem Tag der Impfung dauert es etwa ein bis zwei Wochen, bis sich der Schutz ausreichend aufbaut,“ so Schriefl. Wer sich also bald für die Impfung entscheidet, wird in den Semesterferien genau den richtigen Schutz-Status erreicht haben und kann unbesorgter zum Wintersport fahren oder ins Ausland verreisen.