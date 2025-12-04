Vorteilswelt
Kritik der Ärzte

Gratis-Grippeimpfung: „Bei der Verteilung hakt es“

Tirol
04.12.2025 11:00
(Bild: P. Huber)

Die Grippesaison nimmt Fahrt auf. Die Zahl der Krankenstände ist laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) heuer bereits höher als im Vorjahr. Ärzte raten zur Impfung. Doch bei der Verteilung gibt es Probleme, wie die Tiroler Ärztekammer aufzeigt. 

Die Grippewelle rollt an. Wie berichtet, ist die Zahl der Krankenstände aufgrund einer Influenza-Infektion derzeit bereits höher als im Vorjahr. In Tirol standen in der Vorwoche 44 Krankenstandsfälle aufgrund der echten Grippe 29 im Vorjahr gegenüber.

Zitat Icon

Wegen Lieferverzögerungen müssen Impftermine immer wieder abgesagt werden.

Stefan Kastner, ÄK-Präsident Tirol

Bild: Christof Birbaumer

Laut Land noch 40.000 Impfdosen verfügbar
Ärzte raten vor allem Risikogruppen zur Impfung. 80.000 Tirolerinnen und Tiroler haben die Möglichkeit einer Gratis-Impfung laut Land bereits genutzt. Das geht aus den Daten des elektronischen Impfpasses hervor. Vom Gratis-Impfstoff sind laut Land noch 40.000 Impfdosen verfügbar. „Die Grippeimpfung ist in Tirol flächendeckend gesichert“, betont Gesundheitsdirektorin Theresa Geley.

Doch bei der Verteilung hakt es offenbar, wie die Tiroler Ärztekammer kritisiert. „Die Online-Bestellung funktioniert teilweise nicht und bei den Lieferungen kommt es immer wieder zu Verzögerungen“, fasst Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner zusammen. Dadurch müssten bereits vereinbarte Termine kurzfristig abgesagt werden. „Dabei ist es jetzt höchst an der Zeit für die Grippeimpfung“, verweist Kastner auf die steigenden Infektionszahlen.

Für die Gratis-Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose fürchtet der Ärztechef überhaupt Engpässe, weil zu wenig Impfstoff verfügbar sei.

