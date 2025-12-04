Gratis-Grippeimpfung: „Bei der Verteilung hakt es“

Doch bei der Verteilung hakt es offenbar, wie die Tiroler Ärztekammer kritisiert. „Die Online-Bestellung funktioniert teilweise nicht und bei den Lieferungen kommt es immer wieder zu Verzögerungen“, fasst Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner zusammen. Dadurch müssten bereits vereinbarte Termine kurzfristig abgesagt werden. „Dabei ist es jetzt höchst an der Zeit für die Grippeimpfung“, verweist Kastner auf die steigenden Infektionszahlen.