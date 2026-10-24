„180-Grad-Kehrtwende kein Akt der Menschenliebe“

Reißleine wird gezogen

„LHStv. Wohlgemuth und GF Stolz haben sich bisher stets geweigert, die NOST in eines der vielen leer stehenden Häuser der TSD zu übersiedeln“, so Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz. Deshalb sei die 180-Grad-Kehrtwende jetzt kein Akt der Nächstenliebe und keine Folge einer späten politischen Einsicht, sondern das Ziehen der Reißleine und die Flucht nach vorne.