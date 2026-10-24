Niederösterreich im Endspurt zu „Kinderösterreich“

Beruf und Familie

Für Doris Schmidl, Landesobfrau des Familienbundes, ist aufgrund der Kinderbetreuungsoffensive vor allem in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – diese wird durch die sogenannte VIF-Konformität ausgedrückt – viel weitergegangen. „Der Anteil VIF-konformer Betreuungsplätze für Zweijährige und Jüngere hat sich seit 2018 von 31 auf 62 Prozent verdoppelt. Bei den Drei- bis Fünfjährigen stieg dieser Wert von 20 auf 55 Prozent“, erklärt Schmidl.