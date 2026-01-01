Was sich die Bürger in Niederösterreich wünschen

Glück, Gesundheit, Freude und Sicherheit – vielleicht ein paar Kilo weniger. Das wünschen sich die meisten Niederösterreicher selbst oder ihrer Familie und den Freunden. Doch was erwarten sie sich von ihrer Landesregierung? Eine Studie des Institutes für Demoskopie und Meinungsforschung gibt Aufschluss. Ein brennender Wunsch kostet sehr viel Geld: Rund acht von zehn Landsleuten sprechen sich klar für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung aus.