Aber nicht überall

Ausbau-Offensive in den Kindergärten zeigt Wirkung

Innenpolitik
07.10.2025 17:28
Die Kinderbetreuung wird österreichweit ausgebaut – regional jedoch unterschiedlich stark.
Die Kinderbetreuung wird österreichweit ausgebaut – regional jedoch unterschiedlich stark.(Bild: oksix - stock.adobe.com)

Neue Statistiken zur Kinderbetreuung in Österreich zeigen: In Niederösterreich wurden 2024 rund 70 Prozent aller bundesweit neuen Kindergartengruppen eröffnet. In Wien ist bereits jedes dritte Kind in Betreuung nicht mehr österreichischer Staatsbürger.

Die Rezessionsjahre in Österreich gehen laut den neusten Wirtschaftsprognosen ihrem Ende zu. Maßgeblich für das so dringend benötigte noch stärkere Wirtschaftswachstum ist auch der Ausbau der Kindergartenbetreuung – und zumindest da gibt es eindeutig positive Entwicklungen. Im letzten Jahr ist der Anteil an Ein- und Zweijährigen in Kinderbetreuungseinrichtungen bundesweit um  2  bzw. 3,4 Prozentpunkte gestiegen.

„Wir sind auf dem richtigen Weg“, erklärt Familienministerin Claudia Plakolm. Ziel sei es, Familien den Rücken zu stärken und ihnen mit einer gut ausgebauten Kinderbetreuung echte Wahlfreiheit zu geben. „Jede Mama und jeder Papa soll so leben und arbeiten können, wie es für ihre Familie passt“, so Plakolm weiter.

(Bild: Krone KREATIV/stcok.adobe.com)

Niederösterreich holte auf
Eben das funktioniert für alle Mamas und Papas in den Bundesländern aber noch unterschiedlich gut. Denn zwischen den Bundesländern gibt es gleich in mehreren Bereichen größere Unterschiede, weil auch der Ausbaubedarf unterschiedlich groß ist. Die niedrigste Besuchsquote in den Kindergärten weist die Steiermark auf. Hier konnten im Vorjahr zumindest 26 neue Gruppen errichtet werden. Vorreiter in Sachen Ausbau ist das Land Niederösterreich. Von österreichweit 360 Kindergartengruppen, die im Vorjahr neu dazukamen, wurden 251 in Niederösterreich gebaut (siehe Grafik oben).

„Die Zahlen zeigen, dass wir gemeinsam mit den Gemeinden mit unserer Betreuungsoffensive an den richtigen Hebeln ansetzen“, ist die zuständige ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zufrieden. In Wien herrschte, ob bereits sehr Besuchs- und Betreuungsquoten, wenig Ausbaubedarf. In der Hauptstadt ist aber auch die Quote der Nicht-Österreicher in den Kindertagesheimen am höchsten – sie liegt bei 38,53 Prozent.

