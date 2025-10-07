Ausbau-Offensive in den Kindergärten zeigt Wirkung

Niederösterreich holte auf

Eben das funktioniert für alle Mamas und Papas in den Bundesländern aber noch unterschiedlich gut. Denn zwischen den Bundesländern gibt es gleich in mehreren Bereichen größere Unterschiede, weil auch der Ausbaubedarf unterschiedlich groß ist. Die niedrigste Besuchsquote in den Kindergärten weist die Steiermark auf. Hier konnten im Vorjahr zumindest 26 neue Gruppen errichtet werden. Vorreiter in Sachen Ausbau ist das Land Niederösterreich. Von österreichweit 360 Kindergartengruppen, die im Vorjahr neu dazukamen, wurden 251 in Niederösterreich gebaut (siehe Grafik oben).