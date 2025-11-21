Nationalbank zeigt Finanzrisiken der KI auf

Banken, Versicherungen und Fonds setzen KI bereits ein – etwa zur Betrugserkennung oder Beratung. Doch internationale Studien warnen: Je schneller KI in den Finanzmarkt drängt, desto größer werden die Risiken. Denn die Technologie trifft auf ein System, das auf Vertrauen, Stabilität und Vorhersagbarkeit angewiesen ist.

„Black Boxes“ und gefährliche Abhängigkeiten

Besonders gefährlich wird es, wenn Bank-Algorithmen zu undurchschaubaren „Black Boxes“ werden oder wenn viele Institute dieselbe KI nutzen – dann kann ein einziges fehlerhaftes Modell zu panikartigen Kauf- und Verkaufswellen führen. Gleichzeitig macht Künstliche Intelligenz Cyberangriffe raffinierter als je zuvor: Betrüger können täuschend echte Fake-Mails erstellen oder sogar Bank-Chatbots austricksen. Noch dazu ist der Finanzsektor abhängig von wenigen großen Tech-Konzernen, deren Ausfall das ganze System erschüttern könnte.