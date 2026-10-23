Alarm bei Haltestelle! „Beinahe Kinder überfahren“

„Die Weißkirchner Straße in Marchtrenk ist in der Früh aktuell eine echte Challenge“, meint eine besorgte Einwohnerin. Sie spricht zahlreichen Anwohnern direkt aus dem Herzen. Besonders heikel ist die Situation kurz vor dem Altersheim bei der Haltestelle Moosbachstraße. Morgens ist es finster, Kinder gehen zum Bus, es fehlt eine Beleuchtung. „Heute hätte ich beinahe Kinder übersehen, die von links über den Zebrastreifen zur Bushaltestelle wollten. Trotz Warnwesten sieht man sie einfach nicht, wenn kein Licht auf sie fällt“, macht die Dame auf die Gefahrenstelle aufmerksam.