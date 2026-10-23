Arnautovic außen vor? Trainer sorgt für Aufregung!

Szene mit Arnautovic sorgt für Spekulationen

Doch damit nicht genug. „Nur Verlierer beschäftigen sich damit, was gewesen wäre, wenn etwas anders gelaufen wäre. Ich glaube an das, was ich tue“, erklärte der Spanier noch etwas verärgert. Warum er auf Arnautovic und Co. gänzlich verzichtet hat, wollte Riera nicht erklären.