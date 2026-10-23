Arnautovic außen vor? Trainer sorgt für Aufregung!

In der Conference-League-Partie von Roter Stern Belgrad gegen den FC Kopenhagen (2:2) war Marko Arnautovic über 90 Minuten zum Zusehen verdammt. Dass Trainer Albert Riera trotz des engen Matches gänzlich auf einen Einsatz des ÖFB-Legionärs und zweier weiterer Routiniers verzichtet hatte, sorgt nun für Aufregung – ebenso wie ein anschließendes Interview.
Neben Arnautovic fanden sich auch Mirko Ivancic und Aleksandar Katai über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank wieder. Obwohl viele Rote-Stern-Fans eine Einwechslung des Trios – gerade angesichts des umkämpften Europacup-Matches erwartet und gefordert hatten – entschied sich der Trainer für andere Akteure.
Eine Entscheidung, die sogleich für Diskussionen sorgte, welche durch ein Interview nach dem Spiel zusätzlich befeuert wurden. „Ich möchte nicht über Spieler sprechen, die nicht gespielt haben. Ich bin sehr positiv eingestellt und blicke optimistisch auf die kommenden Aufgaben. Ihr werdet meine Meinung nicht ändern“, wird Riera von „TV Arena Sport“ zitiert.
Szene mit Arnautovic sorgt für Spekulationen
Doch damit nicht genug. „Nur Verlierer beschäftigen sich damit, was gewesen wäre, wenn etwas anders gelaufen wäre. Ich glaube an das, was ich tue“, erklärte der Spanier noch etwas verärgert. Warum er auf Arnautovic und Co. gänzlich verzichtet hat, wollte Riera nicht erklären.
Rund um den ÖFB-Rekordspieler gab es zudem bereits während des Matches Aufregung. Wie das Portal „Direktno“ berichtet, soll Arnautovic das zwischenzeitliche 1:1 seiner Mannschaft nicht bejubelt und stattdessen mit seinem Trainer etwas besprochen haben. Worum es dabei ging, sorgt unterdessen ebenso für Spekulationen unter den Fans.
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