Aus für Leerstandsabgabe: Khom hält den Ball flach

Entscheidung bis zur nächsten Wahl

Khom verweist darauf, dass die Abgabe erst evaluiert werde – ein genauer Zeitpunkt sei aber noch offen. Sie betont aber, dass die Erfahrungen von mehreren Jahren einfließen sollen – nach einer raschen Entscheidung klingt das nicht. Eine Entscheidung soll aber jedenfalls in dieser Legislaturperiode (bis 2029) getroffen werden. Gibt es eine Kompensation für die Gemeinden, falls die Leerstandsabgabe abgeschafft wird? Diese Frage stellt sich laut Khom erst bei einer tatsächlicher Abschaffung.