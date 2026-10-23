Bei Buskontrollen in Hallstatt 11.850 € kassiert

Das Geschäft mit den illegalen Reisebussen in Hallstatt blüht wie eh und je. Bei einer Schwerpunktkontrolle am Donnerstag kassierten die Polizisten 11.850 Euro an Sicherheitsleistungen ab.
Im Bereich Hallstatt wurden am Donnerstag Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf gewerbsmäßige Personsbeförderung sowie Touristenführung durchgeführt. Mit der BH Gmunden und dem Verkehrsministerium wurden zahlreiche Reisebusse sowie Fremdenführer in diesem Bereich kontrolliert.
Zahlreiche Übertretungen
Bei diesen umfangreichen Kontrollen konnten zahlreiche Übertretungen nach dem Gelegenheitsverkehrsgesetz, dem Fremdenpolizeigesetz, der EGVO (Lenk- und Ruhezeiten) sowie weitere Verkehrsübertretungen festgestellt und angezeigt werden. Dabei wurden Sicherheitsleistungen von 11.850 Euro vor Ort eingehoben.
Festnahme nach dem Fremdenrecht
Zudem wurde bei einem Lenker eines Reisebusses festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Lenkberechtigung und illegal im Bundesgebiet aufhältig war. Der Lenker wurde nach dem Fremdenrecht festgenommen.
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