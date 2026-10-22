Lenker fuhr ohne Führerschein trotzdem täglich

Ein 56-jähriger Autofahrer wurde bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Hof erwischt. Seine Lenkberechtigung war seit einem Jahr abgelaufen. Trotzdem gab der Salzburger zu, täglich mit dem Auto gefahren zu sein. Auch ein 73-Jähriger wurde ohne Führerschein in Koppl angehalten.
Die zwei Lenker waren am Mittwoch in Hof und Koppl unterwegs, als sie bei Verkehrskontrollen angehalten wurden. Dabei kam bei beiden heraus, dass sie keinen gültigen Führerschein hatten, so die Polizei in einer Aussendung.
Im Fall des 56-jährigen Salzburgers gab der Mann sogar zu, trotz abgelaufenen Führerscheins täglich mit seinem Fahrzeug gefahren zu sein. Beide Autofahrer wurden angezeigt.
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