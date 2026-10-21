Traditionsunternehmen sagt Weihnachtsfeier ab

Die Wirtschaftskrise zwingt Unternehmen zu Maßnahmen. Hohe Rohstoff- und Energiepreise setzen den Betrieben im Land zu. Die „Krone“ berichtete mehrmals über die Folgen der Corona-Krise, des Ukraine-Krieges oder des Iran-Konflikts. Erste Auswirkungen sind jetzt spürbar. . .