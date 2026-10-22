900.000 Euro: Salzburger Stadion braucht Sanierung

Vom Land Salzburg fließen 900.000 Euro in die Instandhaltung des Fußballstadions in Kleßheim. Für Austria Salzburg gibt es Durchhalteparolen, renoviert wird das Sportzentrum Rif und die Skisprung-Schanze in Bischofshofen.
Mit dem Doppelbudget für 2027 und 2028 hat die Landesregierung auch die Schwerpunkte im Sport für die kommenden beiden Jahre festgezurrt – bis zur nächsten Landtagswahl. Neben mehreren bereits bekannten Investitionen fließt auch fast eine Million Euro ins Stadion in Wals-Siezenheim. 900.000 Euro sind dort für Instandhaltung und Sanierung vorgesehen. Unter anderem müssen die Beleuchtung und diverse Kabelwege erneuert werden.
Für Lokalrivalen Austria Salzburg gibt es von FPÖ-Sport-Landesrat Martin Zauner Durchhalteparolen. „Maxglan hat ein Ablaufdatum“, sagt der Landesrat über die aktuelle Spielstätte. Er könne sich das Stadion in Grödig als „Übergangslösung“ vorstellen, bis die Stadt eine geeignete Spielstätte finde. Aktuell hat der Zweitligist vor dem Spitzenspiel gegen Blau-Weiß Linz wieder mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Eine schnelle Lösung ist offenbar nicht in Sicht.
Abseits vom Fußball fließt Geld unter anderem in die Vorarbeiten der Sanierung des Sportzentrums in Rif. Für die Planung sind 2,4 Millionen Euro veranschlagt. Die Schanzenanlage in Bischofshofen muss ebenfalls saniert werden. Kostenpunkt für das Land: 1,8 Millionen Euro. Für die Tennishalle in Köstendorf braucht es zusätzlich zu den 800.000 Euro noch einmal einen Nachschlag aufgrund gestiegener Baukosten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.