900.000 Euro: Salzburger Stadion braucht Sanierung

Mit dem Doppelbudget für 2027 und 2028 hat die Landesregierung auch die Schwerpunkte im Sport für die kommenden beiden Jahre festgezurrt – bis zur nächsten Landtagswahl. Neben mehreren bereits bekannten Investitionen fließt auch fast eine Million Euro ins Stadion in Wals-Siezenheim. 900.000 Euro sind dort für Instandhaltung und Sanierung vorgesehen. Unter anderem müssen die Beleuchtung und diverse Kabelwege erneuert werden.