Polizei stoppt rasenden Briten nach Cannabiskonsum

Gleich mehrere Drogenlenker stoppte die Polizei am Freitag auf Salzburgs Straßen. Ein Brite ging den Beamten im Pinzgau ins Netz, weil er zu schnell unterwegs war und trotz Verbots überholte. Auf der Westautobahn fiel ein Kolumbianer auf, in der Stadt Salzburg ein Salzburger. Alle hatten Cannabis konsumiert.
Offensichtlich beeinträchtigt war der 20-jährige Brite am Freitagnachmittag auf der Mittersiller Straße im Gemeindegebiet von Piesendorf. Er gestand bei der Kontrolle zwar ein, Cannabis konsumiert zu haben, verweigerte aber weitere Tests oder Untersuchungen.
Auf der Westautobahn fiel der Polizei das Auto eines Tennengauers auf. Hinter dem Steuer saß ein 34-jähriger Kolumbianers, der leicht alkoholisiert war. Stärker schlug hingegen ein Suchtmitteltest an: Dieser war positiv auf Cannabis. Ein Amtsarzt bestätigte die Fahruntauglichkeit.
Genauso erging es bereits am Vormittag einem 22-jährigen Salzburger in der Stadt Salzburg. Er hatte zwar keinen Alkohol getrunken, aber ebenfalls Cannabis konsumiert. Allen drei Lenkern wurde der Führerschein vor Ort abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der britische Staatsbürger musste zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen.
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