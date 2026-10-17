Polizei stoppt rasenden Briten nach Cannabiskonsum

Gleich mehrere Drogenlenker stoppte die Polizei am Freitag auf Salzburgs Straßen. Ein Brite ging den Beamten im Pinzgau ins Netz, weil er zu schnell unterwegs war und trotz Verbots überholte. Auf der Westautobahn fiel ein Kolumbianer auf, in der Stadt Salzburg ein Salzburger. Alle hatten Cannabis konsumiert.