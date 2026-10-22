Dreh-Vorbereitung verlangte Salka Weber einiges ab

Toxische Männlichkeit als eines der Hauptthemen

Gute Vorbereitung ist dabei alles. Auch bei Hauptdarstellerin Salka Weber, die sich für den aktuellen Landkrimi in ein wirklich dunkles Thema einarbeiten musste. „Ich habe mir viele Interviews mit Gisèle Pelicot (Zwischen 2011 und 2020 betäubte Dominique Pelicot seine damalige Ehefrau Gisèle in ihrem Haus in Frankreich wiederholt mit Medikamenten und lud Dutzende Männer ein, sie während ihrer Bewusstlosigkeit zu vergewaltigen, Anm. d. Red.) angehört. Die Details, die sie darin erzählt hat, fand ich echt erschreckend“, erzählte Weber.