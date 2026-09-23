Weniger Kirchenaustritte und einige Rückkehrer

Mehr als 500 kamen zurück

Neben den Austritten berichten die Diözesen auch über Wiedereintritte und Neuaufnahmen. Im Vorjahr wurden in der Diözese Innsbruck 383 Wiederaufnahmen und 14 Aufnahmen registriert, zudem widerriefen 40 Personen ihren Austritt innerhalb der gesetzlichen Frist. Die Entwicklung zeige – so wird erläutert -, dass die Beziehung vieler Menschen zur Kirche differenzierter geworden sei und neben Austritten auch bewusste Schritte zurück in die kirchliche Gemeinschaft stattfinden. Im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg sind 128 Frauen und Männer in die Kirche wiedereingetreten, drei haben ihren Austritt widerrufen und acht Menschen sind zum katholischen Glauben konvertiert.