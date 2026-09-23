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In Tirol

Weniger Kirchenaustritte und einige Rückkehrer

Tirol
23.09.2026 19:00
Der Innsbrucker Dom ist das Zentrum der Diözese Innsbruck.
Der Innsbrucker Dom ist das Zentrum der Diözese Innsbruck.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Vorjahr in Tirol zurückgegangen. Das geht aus der Mittwoch vorgelegten Statistik hervor. In Summe kehrten 6242 Frauen und Männer der katholischen Kirche den Rücken, es gab aber auch Rückkehrer. 

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In der Diözese Innsbruck traten im vergangenen Jahr 4421 Frauen und Männer aus der katholischen Kirche aus, im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg (Anm. östlich des Zillers) waren es 1821. Mit knapp 460.000 Mitgliedern bleibt die katholische Kirche im Land aber eine bestimmende Größe. 

Mehr als 500 kamen zurück
Neben den Austritten berichten die Diözesen auch über Wiedereintritte und Neuaufnahmen. Im Vorjahr wurden in der Diözese Innsbruck 383 Wiederaufnahmen und 14 Aufnahmen registriert, zudem widerriefen 40 Personen ihren Austritt innerhalb der gesetzlichen Frist. Die Entwicklung zeige – so wird erläutert -, dass die Beziehung vieler Menschen zur Kirche differenzierter geworden sei und neben Austritten auch bewusste Schritte zurück in die kirchliche Gemeinschaft stattfinden. Im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg sind 128 Frauen und Männer in die Kirche wiedereingetreten, drei haben ihren Austritt widerrufen und acht Menschen sind zum katholischen Glauben konvertiert.

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