Weniger Kirchenaustritte und einige Rückkehrer

Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Vorjahr in Tirol zurückgegangen. Das geht aus der Mittwoch vorgelegten Statistik hervor. In Summe kehrten 6242 Frauen und Männer der katholischen Kirche den Rücken, es gab aber auch Rückkehrer.
In der Diözese Innsbruck traten im vergangenen Jahr 4421 Frauen und Männer aus der katholischen Kirche aus, im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg (Anm. östlich des Zillers) waren es 1821. Mit knapp 460.000 Mitgliedern bleibt die katholische Kirche im Land aber eine bestimmende Größe.
Mehr als 500 kamen zurück
Neben den Austritten berichten die Diözesen auch über Wiedereintritte und Neuaufnahmen. Im Vorjahr wurden in der Diözese Innsbruck 383 Wiederaufnahmen und 14 Aufnahmen registriert, zudem widerriefen 40 Personen ihren Austritt innerhalb der gesetzlichen Frist. Die Entwicklung zeige – so wird erläutert -, dass die Beziehung vieler Menschen zur Kirche differenzierter geworden sei und neben Austritten auch bewusste Schritte zurück in die kirchliche Gemeinschaft stattfinden. Im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg sind 128 Frauen und Männer in die Kirche wiedereingetreten, drei haben ihren Austritt widerrufen und acht Menschen sind zum katholischen Glauben konvertiert.
Innsbrucks Bischof Hermann Glettler spricht von Kirche als verlässlichen Teil des Tiroler Lebens: „In einer zunehmend digitalisierten Welt gibt sie mit der Botschaft Jesu eine wertvolle Orientierung.“ Die Nähe zu Menschen durch Seelsorge und persönliche Begleitung werde immer kostbarer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.